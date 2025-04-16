Россиянам рассказали, когда можно не платить за разбитый в магазине товар

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Потребители не обязаны оплачивать случайно разбитый в магазине товар, так как ответственность за его сохранность до покупки лежит на торговой точке. Об этом сообщил агентству «Прайм» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он», — указал он.Однако если повреждение было умышленным, например, если посетитель намеренно бросил товар — тогда магазин вправе требовать возмещения ущерба.
В таких случаях доказательствами могут служить записи с камер наблюдения или показания очевидцев. При отказе компенсировать убытки торговая точка может обратиться в суд, подчеркнул эксперт.
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