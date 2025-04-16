Россиянам рассказали, когда можно не платить за разбитый в магазине товар

Потребители не обязаны оплачивать случайно разбитый в магазине товар, так как ответственность за его сохранность до покупки лежит на торговой точке. Об этом сообщил агентству «Прайм» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.