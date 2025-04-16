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В России могут увеличить выплаты пособий семьям погибших участников СВО

Депутаты ЛДПР предложили изменить расчет компенсаций семьям погибших военных
Фото: iStock/Ivan-balvan

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер выплат семьям погибших военнослужащих за счет исключения умершего из расчета суммы. Информацию передает РИА Новости.
Инициатива, разработанная депутатами от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым, направлена на изменение действующего порядка, при котором погибший военнослужащий учитывается как член семьи, что снижает размер компенсации для родственников. В случае принятия закона выплаты будут пересчитаны в повышенном размере.

Согласно текущим нормам, ежемесячные денежные выплаты распределяются с учетом всех членов семьи, включая погибшего.

«Тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным», — отметили депутаты.
Подчеркивается, что новая мера позволит исправить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства указал, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания.

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«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России
Силуанов призвал повысить эффективность строительства жилья и ремонта дорог в РФ
16 апреля 2025, 01:21

Фото: iStock/Олег Копьёв

Минфин России призвал регионы повысить эффективность расходования бюджетных средств в строительной, дорожной и коммунальной сферах. C заявлениями на расширенном заседании президиума Госсовета выступил министр финансов Антон Силуанов, посвящённом инфраструктурному развитию.
Силуанов отметил, что ключевыми задачами являются увеличение производительности труда и оптимизация затрат.

«То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас. Повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитет», — указал он.
Министр подчеркнул, что регионы должны активнее задействовать собственные бюджеты для финансирования проектов.

Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города
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«Многие регионы предлагали: давайте на то выделим, давайте ту категорию включим дополнительно, расширим здесь. Я всегда говорю, пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте, в ваших же полномочиях», — добавил он.
Особое внимание, по словам Силуанова, необходимо уделить эффективности ЖКХ и строительства жилья. Он призвал глав субъектов РФ навести порядок в этих отраслях, сократив нерациональные траты и внедрив современные технологии.

Ранее сообщалось, что израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.

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#рф
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«Ну, чушь, конечно»: Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок
Путин призвал привести дорожные нормативы РФ в порядок согласно здравому смыслу
16 апреля 2025, 00:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.

«В целом, конечно, вопросы все важные — привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить, согласен. Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно», — отметил президент РФ на расширенном заседании Президиума Госсовета России.
Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру
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Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. В ходе мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем.

14 апреля «Радио 1» передавало, что Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове.

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#президент
#власть
#рф
#владимир путин
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Путин рассказал о создании комфортной среды для жизни в регионах
Путин: сейчас ведется работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах
15 апреля 2025, 22:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. Сообщение опубликовали на сайте Кремля.
На заседании обсуждали вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Во время мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем. Также на заседании говорили о создании рабочих мест, доступности транспортных и социальных услуг, наличии хороших и безопасных дорог.

Отмечалось, что для комплексного решения данных задач необходима поддержка опорных населенных пунктов, в которых проживает две трети граждан Российской Федерации. Их призвали укрепить экономический и инфраструктурный каркас страны.

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#инфраструктура
#поддержка
#владимир путин
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Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями
15 апреля 2025, 22:36

Фото: пресс-служба г. о. Химки

В России продолжается уникальная акция «Услышать Победу», приуроченная с предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Позвонив по номеру 8 800 200 09 05, можно услышать архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.
«Это, например, выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова на подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь Юрия Левитана о капитуляции, а также интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – отмечают организаторы.
Всероссийская акция продлится до 15 мая. Проект реализуется во всех регионах страны.

Подробнее об этой и других мероприятиях к юбилею Великой Победы можно узнать на сайте.


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#звонок
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Принцу Гарри подарили русский пасхальный кулич во время поездки на Украину
15 апреля 2025, 22:01

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри, герцогу Сассекскому, на Украине, оказался русским. На это указал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что после тайного визита принца Гарри на Украину в Сети распространились снимки, на которых ему вручают кулич. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что выпечка украшена сверху белой глазурью, как обычно делают в России. На Украине же как правило пекут сдобу, которую украшают только косичкой и крестом.

Необъявленная поездка принца Гарри на Украину была совершена 10 апреля. Член британской королевской семьи посетил один из госпиталей Львова, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ.

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