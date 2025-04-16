В России могут увеличить выплаты пособий семьям погибших участников СВО

Фото: iStock/Ivan-balvan
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить размер выплат семьям погибших военнослужащих за счет исключения умершего из расчета суммы. Информацию передает РИА Новости.
Инициатива, разработанная депутатами от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым, направлена на изменение действующего порядка, при котором погибший военнослужащий учитывается как член семьи, что снижает размер компенсации для родственников. В случае принятия закона выплаты будут пересчитаны в повышенном размере.
Согласно текущим нормам, ежемесячные денежные выплаты распределяются с учетом всех членов семьи, включая погибшего.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства указал, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания.
Читайте также:
«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России
«Больше не существует»: Глава Еврокомиссии объявила об исчезновении Запада в привычном понимании
Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города
Согласно текущим нормам, ежемесячные денежные выплаты распределяются с учетом всех членов семьи, включая погибшего.
«Тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным», — отметили депутаты.Подчеркивается, что новая мера позволит исправить эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства указал, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания.
Читайте также:
«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России
«Больше не существует»: Глава Еврокомиссии объявила об исчезновении Запада в привычном понимании
Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города
Мария Моисеева