ГД предложила ввести маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта

24 июля 2025, 14:09

Боярский предложил маркировать созданные с помощью ИИ тексты и статьи

Фото: iStock/Tippapatt

Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский выступил с инициативой о введении обязательной маркировки текстов, статей и изображений, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. По его мнению, это необходимо для обеспечения прозрачности и защиты прав потребителей информации. Об этом пишет РИА Новости.





На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» Боярский отметил, что в последнее время увеличилось количество СМИ, которые используют ИИ для создания контента, часто выдавая его за собственные материалы.





«Количество СМИ, которые используют технологии ИИ, воруют, перерабатывают и выдают за свою просто на потоке информацию, которую делают редакции... На мой взгляд, как минимум человек имеет право знать, кем написан текст — человеком или искусственным интеллектом», — подчеркнул депутат.