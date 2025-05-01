ГД предложила ввести пожизненный бесплатный проезд для родившей в метро россиянки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести пожизненный бесплатный проезд в метро россиянке, которая родила на станции «Чистые пруды», и ее ребенку. Об этом парламентарий объявил в разговоре с агентством РИА Новости.