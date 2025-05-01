ГД предложила ввести пожизненный бесплатный проезд для родившей в метро россиянки

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести пожизненный бесплатный проезд в метро россиянке, которая родила на станции «Чистые пруды», и ее ребенку. Об этом парламентарий объявил в разговоре с агентством РИА Новости.
«Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро», — обратил внимание парламентарий.
Дмитрий Гусев отметил, что такой подарок позволит новоиспеченной матери и ее малышу вспоминать о дне, когда «подземка стала местом рождения новой жизни».
Со слов депутата, он уже направил такое предложение главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову. Еще Гусев признался, что собирается отметить думской наградой ординатора, которая оказалась рядом и приняла роды.
Ранее сообщалось, что создатель «Синего трактора», продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский, направил в суд около двух тысяч исков для защиты своих прав на проект.
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