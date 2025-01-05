Где в Домодедово покататься на коньках: катки в парках и во дворах домов

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Покататься на коньках можно во время романтического свидания или встречи с друзьями. На катке есть возможность весело провести время с близкими за активным отдыхом. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Домодедово могут провести время на льду.
Топ-3 бесплатных катка в Домодедово
1. В парке Ёлочки доступно бесплатное катание на коньках. Для прохода на каток необходимо заранее забронировать на сайте сеанс, во время которого на льду не может быть более 150 человек. Регистрация открывается за 24 часа до сеанса.
Рядом с катком есть ресторан и оборудован прокат спортивного инвентаря. Можно взять в аренду коньки или опоры для катания.
Каток расположен по адресу мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 107, парк «Ёлочки». Он работает с 11:00 до 22:30.
2. Каток в Константиновском парке открыт к посещению. На нём естественное покрытие. Ещё в парке можно покататься с горки.
Каток работает круглосуточно и находится по адресу ГПЗ «Константиновский», ул. Гагарина, 1А.
3. В парке «Взлёт» есть каток, который выполнен в виде извилистой дорожки длиной порядка 200 метров. Рядом с катком работает зона отдыха с кафе, ещё там есть фотозона. В парке доступен прокат коньков.
Каток находится по адресу мкр. Авиационный, ул. Чкалова, парк «Взлёт». В будние дни на коньках можно покататься с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 21:00.
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Платный каток в Домодедово
На территории спортивного комплекса «Легенда» доступен платный каток, который открыт к посещению с 14:00 до 22:30. Стоимость билета за один сеанс на массовое катание (1 час) составляет 350 рублей. За массовое катание на вечерний сеанс (1,5 часа) необходимо будет заплатить 450 рублей.
На территории комплекса можно арендовать коньки. Стоимость проката составит 350 рублей за сеанс.
Каток работает каждый день со 2 по 8 января. Спортивный комплекс расположен по адресу ул. Кирова, д. 30.
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Бесплатные катки с естественным покрытием в Домодедово:
- Советская улица, дом 70, микрорайон Северный
- улица Пушкина, дом 61
- мкр. Белые Столбы, улица Авенариуса, дом 1а
- с. Растуново, улица Заря, стр.33
- мкр. Барыбино, улица Агрохимиков, дом 6,3
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Ольга Енгалычева