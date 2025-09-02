Суд запретил дискриминационные объявления о найме на работу в Москве

02 сентября 2025, 02:44

Фото: iStock/Zolnierek

Симоновский суд Москвы по иску прокуратуры запретил размещение объявлений о приеме на работу с требованием исключительно славянского происхождения для упаковщиков конфет, хлебопеков и разнорабочих, сообщает ТАСС.