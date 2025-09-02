Суд запретил дискриминационные объявления о найме на работу в Москве
Симоновский суд Москвы по иску прокуратуры запретил размещение объявлений о приеме на работу с требованием исключительно славянского происхождения для упаковщиков конфет, хлебопеков и разнорабочих, сообщает ТАСС.
Запрет был введен после того, как сотрудники прокуратуры выявили дискриминационные объявления в ходе мониторинга интернет-ресурсов. На сайте «Купипродай» было размещено несколько объявлений о найме упаковщиков конфет, разнорабочих и хлебопеков исключительно славянского происхождения.
В надзорном ведомстве пояснили, что подобные публикации нарушают трудовое законодательство и принципы равноправия при трудоустройстве. После выявления нарушений прокуратура направила административный иск в Симоновский суд, который удовлетворил эти требования. В настоящее время объявления, признанные незаконными, с платформы уже удалены.
Это не первый случай запрета подобных дискриминационных объявлений в Москве. Ранее Никулинский суд запретил вакансии домработницы и начальника охраны с требованием «только славяне», а другие московские суды запрещали объявления о поиске строителей, нянь и поваров с аналогичными условиями.
Читайте также: