Немкин: блогеры не пострадают от запрета рекламы в Instagram*

02 сентября 2025, 04:13

Фото: iStock/Nestea06

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что основные рекламные бюджеты уже переместились в Telegram, «ВКонтакте» и «Дзен», что позволяет блогерам продолжать успешно работать после запрета рекламы в Instagram*.





С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающие распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, признанных нежелательными, экстремистскими или террористическими, а также на площадках с ограниченным доступом. Это касается в первую очередь социальных сетей Instagram* и Facebook**.



Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в интервью РИА Новости отметил, что говорить о серьезных потерях для блогеров из-за этого запрета в корне неверно. По его словам, российские авторы и рекламодатели уже перестроили свою работу, и основные рекламные бюджеты переместились в Telegram, «ВКонтакте» и «Дзен».





«Эти платформы предоставляют блогерам все возможности для продвижения, а пользователям при этом не надо включать вредоносный VPN, чтобы узнать о новых продуктах, услугах и других вещах», — подчеркнул Немкин.