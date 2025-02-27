Генконсульство России возмущено приговором марсельского суда

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Российское генконсульство не согласно с приговором марсельского суда в отношении французов, которые напали на дипмиссию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранского.
«Мы абсолютно не согласны с этим решением. Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», — прокомментировал собеседник.Перед этим суд Марселя назначил напавшим на генконсульство РФ французам восемь месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание в форме домашнего ареста с браслетом.
О взрыве рядом с российским генконсульством сообщалось в понедельник, 24 февраля. Местные репортеры предположили, что в сад генконсульства, вероятно, кинули коктейли Молотова.
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Никита Кротов