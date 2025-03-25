Генпрокуратура может начать проверку торгующих вейпами ларьков в регионах

В субботу 29 марта состоится затмение Солнца. Светило расположится в знаке зодиака Овен. Благоприятно демонстрировать лидерские качества, смелость, храбрость, уверенность в себе. Решительность желательно сочетать с расчетом и рациональностью. Наступает время перемен. Путь укажет интуиция и вещие сны. Настойчивость необходима для достижения намеченной цели. На выходных важно уделить внимание домашним делам, близким людям и семье. Более бережно надо относиться к здоровью.