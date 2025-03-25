Генпрокуратура может начать проверку торгующих вейпами ларьков в регионах

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Депутат Госдумы Евгений Марченко направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить в регионах ларьки, которые торгуют вейпами и табаком. Об этом пишет ТАСС.
«Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов РФ провести проверки соблюдения законодательства о защите здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, законодательства о рекламе табачной и никотинсодержащей продукции на территории субъектов РФ, а также проверить законность оснований размещения нестационарных торговых объектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию», — пишет Марченко.
Поводом для письма стало обращение жительницы Выборгского района Санкт-Петербурга. Женщина направила жалобу, в которой рассказывает о нарушении ларьками закона о рекламе, а именно размещение материалов, стимулирующих приобретать никотинсодержащую продукцию. К тому же жительницу возмутило расположение магазинов, которые находятся по пути движения несовершеннолетних в школы и детские сады.
Депутат обратил внимание на то, что аналогичные нарушения фиксируются в ряде российских регионов. В особенности его тревожит расположение точек продаж вейпов рядом с местами досуга молодежи.
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