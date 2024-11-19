Генпрокурор Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров

Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Приказы подписали, как утверждается, в отношении глав трех окружных прокуратур, а также некоторых районных.