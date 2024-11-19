Генпрокурор Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров

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Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Приказы подписали, как утверждается, в отношении глав трех окружных прокуратур, а также некоторых районных.
По информации «Ъ», все отставки связаны с ротацией кадров, снятых с должностей прокуроров собираются назначить на аналогичные посты. К примеру, на должность прокурора Москвы, заявляет издание, сенаторы поддержали кандидатуру Максима Жукова из Твери.
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Данил Пономарев