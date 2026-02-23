«Перебьют за две недели»: Военэксперт рассказал о судьбе новобранцев ВСУ

23 февраля 2026, 15:21

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут единовременно готовить 20–30 тысяч новых солдат

Фото: Istock/Olena_Z

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил возможности украинской армии по подготовке новобранцев. По его словам, учебная система ВСУ позволяет единовременно обучать только 20–30 тысяч человек при необходимых для перелома ситуации на фронте 250 тысячах мобилизованных.





В беседе с «NEWS.ru» Кнутов пояснил, что качественная подготовка солдата занимает не менее двух-трёх месяцев. Отправка неподготовленных людей на передовую, по его мнению, бессмысленна, так как в этом случае они погибнут в течение двух недель. Кроме того, эксперт обратил внимание на проблему нехватки вооружений.

«Даже если в ВСУ призовут [250 тыс. человек], это 50 бригад. Их даже нечем будет вооружить. Финляндия заявила о том, что у них нет ресурсов помогать. Целый ряд стран тоже об этом же говорит. Немцы единственные пока ещё щёки надувают. Вот британцы и французы ― дроны [поставляют]. То есть оружие найти сложно, только через США», — отметил специалист.