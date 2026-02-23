В Донецке развернули 200-метровую георгиевскую ленту ко Дню защитника Отечества
В Донецке состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает RT.
Активисты движения «Молодая гвардия» развернули георгиевскую ленту длиной 200 метров вокруг одного из мемориалов в центре города.
Как сообщается, символ воинской славы аккуратно разместили по периметру памятника так, чтобы он полностью окружил монумент. В мероприятии приняли участие около 250 человек — волонтёры, молодёжь и жители города.
Руководитель отделения движения в ДНР Сергей Добровольский отметил, что акция стала способом почтить память героев разных поколений, совершавших подвиги ради своей страны и народа.
По словам организаторов, подобные мероприятия направлены на сохранение исторической памяти и объединение людей вокруг памятных дат.
Читайте также: