В Донецке развернули 200-метровую георгиевскую ленту ко Дню защитника Отечества

Активисты «Молодой гвардии» провели патриотическую акцию у мемориала
Фото: Istock / belkatim

В Донецке состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает RT.



Активисты движения «Молодая гвардия» развернули георгиевскую ленту длиной 200 метров вокруг одного из мемориалов в центре города.

Как сообщается, символ воинской славы аккуратно разместили по периметру памятника так, чтобы он полностью окружил монумент. В мероприятии приняли участие около 250 человек — волонтёры, молодёжь и жители города.

Руководитель отделения движения в ДНР Сергей Добровольский отметил, что акция стала способом почтить память героев разных поколений, совершавших подвиги ради своей страны и народа.

По словам организаторов, подобные мероприятия направлены на сохранение исторической памяти и объединение людей вокруг памятных дат.

Софья Метелева

