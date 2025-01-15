Награда или наказание: Врач объяснил, может ли человек добиться бессмертия

Тема вечной жизни всегда вызывала интерес. Люди тратят множество сил для того, чтобы продлить себе жизнь: соблюдают здоровый образ жизни, употребляют витамины, некоторые даже задумываются над пересадкой органов. Но может ли быть человек бессмертным, и какая есть обратная сторона у этого желания?