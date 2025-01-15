Награда или наказание: Врач объяснил, может ли человек добиться бессмертия

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Тема вечной жизни всегда вызывала интерес. Люди тратят множество сил для того, чтобы продлить себе жизнь: соблюдают здоровый образ жизни, употребляют витамины, некоторые даже задумываются над пересадкой органов. Но может ли быть человек бессмертным, и какая есть обратная сторона у этого желания?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тема бессмертия слишком сильно мифологизирована.
По мнению врача, бессмертие — это красивый мем, и многие не знают, о чем говорят на самом деле.
Он отметил, что молодые люди, заявляя про бессмертие, забывают о состоянии здоровья, что является важнейшим фактором.
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«Все клетки человеческого организма стареющие, даже половые и раковые. То есть существуют мнения, что некоторые клетки бессмертны, но это не так. Когда люди говорят о длине жизни, они забывают о качестве. Все долгожители, которых мы видим, живут плохую жизнь: дряхлость, болезнь, пролежни, деменция. Там нет самой жизни, нет радости», — прокомментировал эксперт.
По мнению врача, бессмертие — это красивый мем, и многие не знают, о чем говорят на самом деле.
«Когда человек живет долго и не может закончить эту жизнь — это, действительно, наказание. Долгожители в печальном виде доживают последние года — с множеством заболеваний. Поэтому бессмертие биологической ткани, гниющей во времени, где уже нет разума, интеллекта и памяти, где все потерялось во времени и пространстве — это не жизнь. Смерть здесь будет спасением», — объяснил Новоселов.
Он отметил, что молодые люди, заявляя про бессмертие, забывают о состоянии здоровья, что является важнейшим фактором.
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Анастасия Бондарева