Участник операций по поиску Усольцевых раскрыл, кто мог убить пропавшую без вести семью

08 апреля 2026, 07:27

Альпинист Раилко: Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой браконьеров

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге Красноярского края, могла стать жертвой браконьеров. Об этом рассказал ТАСС экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, который участвовал в поисках.





Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Поисково-спасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов: следов Усольцевых так и не нашли.





«Если это несчастный случай — то есть (шанс) найти их тела, а если криминал, то нет. Если криминал, — то может быть, попали под браконьеров, и их кого-нибудь случайно ранили или убили, остальных добили как свидетелей. Браконьеры хорошо следы прячут, там даже следов не остается», — поделился рассуждениями Раилко.