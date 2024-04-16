Глава АИДТ Ветров: Надо награждать деньгами победителей международных олимпиад

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести денежное вознаграждение до 3 млн рублей для школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах.
Он объяснил, что знания и упорство победителей международных олимпиад демонстрирует в текущих условиях не просто высокие интеллектуальные способности российских школьников, но и «нашу несгибаемую волю к победе и противодействие несправедливой дискриминации всего российского».
До этого стало известно, что с 22 по 26 апреля пройдёт четвертый онлайн-марафон по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что юные лесоводы из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии.
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«В текущих условиях прошу оценить возможность внедрения государственной системы поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
До этого стало известно, что с 22 по 26 апреля пройдёт четвертый онлайн-марафон по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
«22-26 апреля Рособрнадзор проводит четвертый ежегодный онлайн-марафон «ЕГЭ – это про100!» для помощи выпускникам 2024 года в подготовке к единому госэкзамену. Трансляции будут проходить в официальном аккаунте Рособрнадзора «ВКонтакте» и на канале Rutube», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что юные лесоводы из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии.
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Мелисса Тимофеева