Ушел из жизни создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

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Режиссер-документалист, лауреат Госпремии СССР Вахтанг Микеладзе умер в Москве. Ему было 87 лет. Об этом сообщили в кинокомпании «Синтез-интегра», с которой он сотрудничал в последние годы.
«Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией», — говорится в Telegram-канале кинокомпании.
Он работал на студии документальных фильмов в Тбилиси, а с конца 80-х — в Москве. Микеладзе был одним из создателей легендарной программы «Человек и закон». Кроме того, он был автором и режиссёром циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории».
За время своей деятельности режиссер создал более 2500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов.
По данным Shot, причиной смерти Микеладзе стала острая сердечная недостаточность. Тело обнаружили 6 марта в его квартире на улице Дмитрия Ульянова около 19:00.
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