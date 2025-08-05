Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил врагов, что здоров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг распространяющиеся слухи о состоянии своего здоровья. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.
Кадыров отметил, что его противники напрасно надеются на ухудшение его самочувствия. Он объяснил, что отсутствие ежедневных совещаний связано с тем, что работа в регионе хорошо налажена и успешна по всем направлениям. В конце политик пожелал коллегам успехов в реализации планов.
«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», — заявил он во время совещания.Напомним, ранее в сети появилась информация, что главе Чечни якобы потребовалась помощь медиков на турецком курорте. Позже Кадыров опубликовал видео, где занимается на велотренажере. Из подписи под ним следует, что ему требуется перерыв от серьезных нагрузок. Причины этого не уточнялись.