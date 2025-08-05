Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил врагов, что здоров

05 августа 2025, 19:16

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг распространяющиеся слухи о состоянии своего здоровья. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.





Кадыров отметил, что его противники напрасно надеются на ухудшение его самочувствия. Он объяснил, что отсутствие ежедневных совещаний связано с тем, что работа в регионе хорошо налажена и успешна по всем направлениям. В конце политик пожелал коллегам успехов в реализации планов.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», — заявил он во время совещания.