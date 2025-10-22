Достижения.рф

Глава города в Кузбассе ушёл со своего поста

Игорь Романов покинул пост главы Осинников по состоянию здоровья
Игорь Романов (Фото: www.osinniki.org)

Совет народных депутатов кемеровского города Осинники удовлетворил заявление Игоря Романова об отставке с поста главы муниципалитета.



Как сообщает «Сiбдепо», Игорь Романов написал заявление по собственному желанию. Причиной решения стало состояние здоровья. Депутаты городского Совета рассмотрели этот вопрос на своей 43-й сессии и приняли отставку.

Пресс-служба администрации отметила, что Романов занимал пост главы Осинниковского городского округа на протяжении тринадцати лет. Полномочия главы муниципалитета прекратились досрочно. Первый заместитель главы Виталий Кауров начнёт исполнять эти обязанности с 23 октября. Он будет временно руководить округом.

Ольга Щелокова

