Сотрудник Росгвардии организовал мастер-класс по самбо для кадетов в Раменском

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Во Всероссийский день самбо прапорщик полиции Никита Разумовский, сотрудник Раменского ОВО подмосковного главка Росгвардии, провёл мастер-класс по самбо для кадетов «Гвардейского класса» в спортивном зале подшефной школы № 21, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В рамках мастер-класса кадеты узнали о правилах безопасности, изучили основы техники самбо и отработали некоторые приёмы на практике.
Прапорщик полиции Разумовский является кандидатом в мастера спорта по самбо, многократным победителем турниров по гиревому спорту и троеборью, а также тренером детской спортивной секции.
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«Самбо – это не только спорт, но и способ самозащиты. Надеюсь, что сегодняшнее занятие было полезным для каждого ученика и освоенные несложные техники помогут им в нестандартных ситуациях», — подчеркнул сотрудник Раменского ОВО.
Прапорщик полиции Разумовский является кандидатом в мастера спорта по самбо, многократным победителем турниров по гиревому спорту и троеборью, а также тренером детской спортивной секции.
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Дайана Хусинова