Глава городского округа Жуковский прибыл на место пожара в жилом доме

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
25 ноября около 12:00 в одной из квартир жилого дома № 5а на улице Осипенко в городе Жуковский произошёл пожар. Возгорание случилось на 12-м этаже, в результате чего пострадали квартиры на 13-м и 14-м этажах. Жильцы дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящий момент пожар локализован, жертв нет. Собственника квартиры на 12 этаже ищем. В школе № 13 организован пункт временного размещения жителей данного дома, им будет обеспечено горячее питание. В 16.00 проведем в школе штаб для определения дальнейших мер помощи пострадавшим от пожара, в том числе по организации мест временного размещения людей», — сообщил Аубакиров.
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Дайана Хусинова