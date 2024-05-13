Глава Красногорска Волков почтил память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Память героев Великой Отечественной войны почтили у мемориальных комплексов «Рубеж обороны Москвы» в городском округе Красногорск, в торжественных мероприятиях принял участие глава округа Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы свято чтим отвагу и самоотверженность прошедших сквозь горнило сражений и неимоверных испытаний», — сказал Дмитрий Волков.Мероприятия состоялись 9 Мая — в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны — у мемориалов в деревнях Нефедьево и Козино. Там на плитах высечены имена бойцов, чья отвага и доблесть встали непреодолимой преградой на пути врага.
Ранее сообщалось, что в Нахабинской школе №3 открыли «Парту героя», посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Васильевичу Щербакову.
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