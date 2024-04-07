Глава МЧС направился в Оренбургскую область по поручению Путина

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, сообщается в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Куренков будет лично контролировать мероприятия по ликвидации последствий прорыва дамбы и наводнения в Орске, а также координацию деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Глава МЧС также поручил усилить группировки спасательных отрядов и техники для оказания всесторонней помощи населению.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге из-за паводка ограничено движение автомобилей.
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Глава МЧС также поручил усилить группировки спасательных отрядов и техники для оказания всесторонней помощи населению.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге из-за паводка ограничено движение автомобилей.
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Вторая группа спасателей МЧС прибыла в Орск спецбортом
Александр Климов