Стало известно, что делать в случае получения повестки в отпуске

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил россиянам план действий на случай получения электронной повестки в отпуске, передает РИА Новости.
Депутат пояснил, что необходимо уведомить военкомат о том, что возможность явиться в военкомат на данный момент отсутствует, и сообщить дату прибытия.
Весенний призыв в армию в России начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно указу президента Владимира Путина, на срочную военную службу будут отправлены 150 000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки.
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«Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», – добавил Картаполов.
Весенний призыв в армию в России начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно указу президента Владимира Путина, на срочную военную службу будут отправлены 150 000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в весенний призыв может прийти сразу две повестки.
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Александр Климов