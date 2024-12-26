Глава МЧС спрогнозировал рост природных катаклизмов в РФ из-за изменения климата

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Природные катаклизмы будут становиться все более частыми, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций. Такое заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков.
В интервью ТАСС Куренков поделился, что специалисты Росгидромета фиксируют рост опасных погодных явлений. Среди них аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ураганы, град, наводнения и засухи.
Эти явления связаны с изменением климата и могут стать причиной увеличения числа чрезвычайных ситуаций.
Куренков подчеркнул необходимость профилактических мер для предотвращения последствий природных катастроф, например, наводнений.
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Эти явления связаны с изменением климата и могут стать причиной увеличения числа чрезвычайных ситуаций.
Куренков подчеркнул необходимость профилактических мер для предотвращения последствий природных катастроф, например, наводнений.
«С этого года стало возможным использовать извлеченный донный грунт при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Это позволит восстанавливать пропускную способность русел рек, не дожидаясь ухудшения ситуации», — заявил глава МЧС России.Ранее «Радио 1» передавало, что российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.
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Мария Моисеева