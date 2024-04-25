Глава Минфина Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки

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Министерство финансов РФ планирует в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по донастройке налоговой системы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Будут подготовлены соответствующие проекты законодательных актов, которые, возможно, примут уже в весеннюю сессию. По его мнению, одна из основных задач готовящейся налоговой реформы это создание хороших условий для инвестиций компаний. Планируется шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета.
Министр отметил, что еще одна задача налоговой реформы это создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Правительство определит такие отрасли. И в них будут дополнительные налоговые меры.
Ранее Министерство финансов РФ обратилось в арбитражный суд, требуя ограничить права владельцев Альфа-банка. В случае, если иск примут, то организация сможет передислоцироваться в Россию на фоне санкций Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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