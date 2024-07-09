Глава Минпромторга: России нужен свой дальнемагистральный самолет на базе «Ил»

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Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что России нужен свой самолет для дальнемагистральных перевозок. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в рамках форума-выставки «Иннопром-2024». По словам Алиханова, новый борт будет опираться на семейство «Ил-96», но с учетом модернизации.
«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет, потому что вот эти 15% перевозок, чуть больше, которые не покрываются «Суперджетом» и МС-21, совершенно точно быть закрыты нашим самолетом. Поэтому семейство «Ил» в одной из возможных комплектаций возьмет на себя эту функцию с учетом требуемой доработки. И несомненно, это самолет, на который мы должны опираться. Уверен, что эту работу мы доведем до конца», – процитировали в издании слова главы Минпромторга.По данным агентства, Ил-96-300 – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, который впервые запустили в 1988 году. На данный момент его использует только летный спецотряд «Россия», частные коммерческие фирмы его не эксплуатируют. Сейчас есть два проекта по улучшению самолета – с четырьмя двигателями и с двумя.
Ранее в сети появилось видео с летчиком ВС РФ, которого хотели завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.
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