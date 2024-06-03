Глава Одинцово Иванов провел совещании в сфере здравоохранения

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Вопросы кадровой политики в сфере здравоохранения обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В рамках встречи глава с сотрудниками администрации рассмотрели обращения от жителей по волнующих их проблемам.
На сегодняшний день на базе Одинцовской областной больницы создан Научный совет, который разрабатывает предложения по развитию научной и научно-исследовательской деятельности.
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«Вопросы медицины имеют огромное значение. Мы это видим по комментариям в социальных сетях, обращениям, которые фиксирует Центр управления регионом в системе «Добродел», на всех наших «Выездных Администрациях» и личных приемах. Вопросы здравоохранения звучат постоянно. Видим позитивные сдвиги в работе Одинцовской областной больницы, но проблем предстоит решить еще много. Поэтому круглые столы в таком формате будем проводить на регулярной основе», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
На сегодняшний день на базе Одинцовской областной больницы создан Научный совет, который разрабатывает предложения по развитию научной и научно-исследовательской деятельности.
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Мира Полтева