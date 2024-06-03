Андрей Иванов вновь возглавил Одинцовский городской округ

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Андрея Иванова избрали главой Одинцовского городского округа на новый срок. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Андрей Робертович Иванов получил два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем», а также «Государственное и муниципальное управление». В разные годы руководил коммерческими и общественными организациями, был губернатором Брянской области. С 2012 года работает в Одинцове, 10 лет возглавляя округ.
У Иванова есть учёная степень – он кандидат экономических наук. Удостоен многих региональных и федеральных наград, в том числе благодарности президента. Среди наград также – Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», медали Минобороны.
Иванов увлекается спортом, любит играть в хоккей.
Читайте также:
Глава Одинцово Иванов провёл совещание в сфере здравоохранения
Глава Одинцово Иванов провел личный приём граждан в Звенигороде
В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
У Иванова есть учёная степень – он кандидат экономических наук. Удостоен многих региональных и федеральных наград, в том числе благодарности президента. Среди наград также – Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», медали Минобороны.
Иванов увлекается спортом, любит играть в хоккей.
Читайте также:
Глава Одинцово Иванов провёл совещание в сфере здравоохранения
Глава Одинцово Иванов провел личный приём граждан в Звенигороде
В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
Лора Луганская