Новая достопримечательность Звенигорода: в Малиновом овраге установили колокол

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
В Малиновом овраге в Звенигорода установили символ города – колокол. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, колокол служил 20 лет. В прошлом году его сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря, установив вместо него воссозданную копию знаменитого Большого Благовестного колокола, отлитого в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Этот колокол погиб во время Великой Отечественной войны.
Как рассказали в администрации, колокол, который теперь украшает Малиновый овраг, отлили в 2003 году на Воронежском колокольном заводе. На нём – изображения 12 православных праздников и иконы Божьей Матери.
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«Старый колокол планировали отправить на переплавку. Но я настоял, чтобы его установили в Малиновый овраг как украшение центра города и новую достопримечательность. Колокол – символ Звенигорода, он отражён в гербе города. Нашёл под этот проект финансирование из внебюджетных источников. Вокруг колокола обустроим общественное пространство – сделаем дорожки из брусчатки, поставим лавочки и новое освещение. Откроем этот объект в День города», – поделился планами Иванов.
Как рассказали в администрации, колокол, который теперь украшает Малиновый овраг, отлили в 2003 году на Воронежском колокольном заводе. На нём – изображения 12 православных праздников и иконы Божьей Матери.
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Лора Луганская