Глава Одинцовского округа проверил готовность к зиме базы «ЖКХ Барвихинское»

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Готовность коммунальщиков Барвихи к работе в зимний период проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Инвентаря, техники, расходников и противогололёдных материалов на базе достаточно. Главный вопрос — укомплектованность кадрами. Благодаря повышению зарплат, которое мы провели в этом году, люди на работу идут. В том числе возвращаются те, кто ранее увольнялся», — отметил Андрей Иванов.Он добавил, что к началу сезона штат коммунального предприятия должен быть укомплектован полностью.
Отмечается, что в «ЖКХ Барвихинское» к зиме подготовлены семь тракторов, три мини-погрузчика, фронтальный погрузчик и экскаватор, кроме того, в аренду взяты два трактора, мини-погрузчик и комбинированная дорожная машина.
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