В подмосковном Одинцово прошёл второй фестиваль футбола «ЦСКА — Все сюда!»

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
15 июня на Центральном стадионе города Одинцово состоялся второй фестиваль футбола «ЦСКА — Все сюда!». Организаторами его выступили профессиональный футбольный клуб ЦСКА и спортивная школа «Одинцово» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительства Московской области.
Целью мероприятия является мотивация всех участников к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. На фестивале впервые в России пройдёт отбор талантливых молодых ребят, лучшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА и открыть для себя дорогу в большой футбол. Напомним, первый такой фестиваль состоялся в Домодедово 1 июня, в День защиты детей, а следующий пройдёт 29 июня в Балашихе.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
На этот раз в соревновательной части мероприятия приняли участие более 100 ребят 2013 и 2014 года рождения. Был проведён турнир по мини-футболу в формате 3X3, различные челленджи. Юные футболисты прошли тестирование уровня технической и физической подготовленности. По окончании фестиваля каждый его участник получит на электронную почту сертификат, в котором будут отражены его результаты.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Кроме спортивной части мероприятия, ребята смогли пообщаться и взять автограф у знаменитого защитника ЦСКА и сборной России Алексея Березуцкого, сфотографироваться с самым значимым трофеем клуба — Кубком УЕФА, а также поиграть в Playstation и настольный футбол.
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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
На этот раз в соревновательной части мероприятия приняли участие более 100 ребят 2013 и 2014 года рождения. Был проведён турнир по мини-футболу в формате 3X3, различные челленджи. Юные футболисты прошли тестирование уровня технической и физической подготовленности. По окончании фестиваля каждый его участник получит на электронную почту сертификат, в котором будут отражены его результаты.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать свои таланты, найти свое место в жизни. Футбольный фестиваль «ЦСКА – Все сюда!» проводится именно для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Агентство оказывает фестивалю всестороннюю помощь. Уверена, что и другие регионы поддержат нас и помогут нам в этой работе, чтобы как можно больше детей смогли принять участие в фестивале», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Кроме спортивной части мероприятия, ребята смогли пообщаться и взять автограф у знаменитого защитника ЦСКА и сборной России Алексея Березуцкого, сфотографироваться с самым значимым трофеем клуба — Кубком УЕФА, а также поиграть в Playstation и настольный футбол.
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Александр Бойцов