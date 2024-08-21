Назван срок завершения реконструкции ВЗУ в селе Каринское

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Реконструкцию водозаборного узла проводят в селе Каринское Одинцовского городского округа, завершение работ намечено на четвёртый квартал текущего года. Объект осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня проверили, как продвигается реконструкция ВЗУ в селе Каринское. Подрядчик подготовил основание для насосной станции с водоочисткой, залил фундаментную плиту новых резервуаров чистой воды, сейчас рабочие «вяжут» каркас из арматуры. Начинается также монтаж технического оборудования —ёмкостей для очистки воды. Рассчитываем, что все работы подрядчик завершит до конца октября. Крайний срок – начало ноября этого года», — сказал Андрей Иванов.Он подчеркнул, что этот водозаборный узел крайне важен для местных жителей: он обслуживает свыше полутора тысяч человек. В частности, вода отсюда поступает в двенадцать жилых домов и три соцобъекта.
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