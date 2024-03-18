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Глава ОСИГ Волков: Необходимо развитие высокоскоростных магистралей на Юге РФ

18 марта 2024, 23:03
Фото: istockphoto.com/scanrail

Фото: istockphoto.com/scanrail

Президент общественного Союза индустрии гостеприимства Сергей Волков заявил, что в настоящее время необходимо развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) на южном направлении нашей страны.

«Развивать надо и южное направление, и Восток. Сегодня время в пути поезда на Юг составляет от 18 до 30 часов, что очень долго. Авиация на помощь прийти не может, так как она там сейчас в не работает. «Сапсан» создает хорошее подспорье для развития этого региона. Сегодня Каспийский кластер и «Новая Анапа» требуют ВСМ на южном направлении», — приводит Общественная Служба Новостей слова Волкова.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

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Дан старт строительству высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург
#поезда
#транспорт
#дорога
#технологии
#россия
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КНДР направила России тысячи контейнеров с боеприпасами
AP: КНДР поставила России 7000 контейнеров с боеприпасами
18 марта 2024, 23:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 2023 года Северная Корея отправила в Россию около 7 000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием для поддержки специальной военной операции (СВО), заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает издание Associated Press.
В начале января газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Россия начала обстрел Украины баллистическими ракетами, поставленными Корейской Народно-Демократической Республикой.

Ранее, 8 марта, стало известно, что американские чиновники хотят опубликовать данные, доказывающие предполагаемое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.

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#россия
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#сво
#украина
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РИА Новости Министр обороны Южной Кореи засомневался в событиях в Буче
18 марта 2024, 23:24

Фото: iStock/HStocks

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим ранее распространял данные, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих
«Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — заявил министр на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.

Одновременно с этим, глава южнокорейского минобороны критически отозвался о действиях России в конфликте с Украиной, которые, по его словам, правительство Республики Корея «осуждает» и считает, что они «не должны происходить».

Ранее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче. Он также призвал независимых журналистов провести расследование по факту этого происшествия.

Напомним, российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула район. Уже через пару дней представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. По версии министерства обороны России, военные из РФ не имеют к этому никакого отношения, а опубликованные материалы являются провокацией.

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#южная корея
#россия
#украина
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IT-эксперт Клименко допустил отключение айфонов от россиян
18 марта 2024, 23:19

Фото: istockphoto.com/scyther5

Экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что отключит айфоны для россиян технически несложно.
«Технически это несложно, существует много разных вариантов. Они могут просто отключить обновления на территории РФ», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

В этой связи он рекомендовал отказаться от таких смартфонов раньше, чем это может произойти и перейти на аналогичную технику на базе Android, отключить россиян от которой несколько сложнее.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснял, что длительная загрузка приложений на вашем смартфоне, искажение цветов и появление на экране телефона полос говорит, что телефон скоро умрёт.

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#телефон
#эксперт
#смартфон
#рф
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В митинг-концерте «10 лет в одной гавани» в Москве поучаствовали более 80 тысяч россиян
Более 80 тысяч россиян поучаствовали в митинг-концерте «10 лет в родной гавани»
18 марта 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Более 80 тысяч россиян приняли участие в митинге «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, сообщил в Telegram представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Подчеркивается, что правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с десятилетием воссоединения с Крымом.

Крым стал российской территорией в результате референдума в 2014 году. 96,77 процента крымчан проголосовали за присоединение к России. Тем не менее Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть частью Украины.

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#безопасность
#украина
#крым
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Названа цена самой дешёвой жилой недвижимости в Петербурге
Эксперт по недвижимость Шинкевич: Минимальная цена — с 77 тыс рублей за кв м
18 марта 2024, 22:52

Фото: istockphoto.com/aoldman

Генеральный директор агентства недвижимости Алла Шинкевич рассказала, что самая дешёвая живая недвижимость на вторичном рынке в Санкт-Петербурге стоит от 77 тыс. рублей за кв. м.
«Эта цена за метр сегодня предлагается в студии площадью 40 квадратных метров, которая располагается в Петродворцовом районе», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Шинкевич.

Напротив, самая дорогая жилая квартира располагается в Центральном районе, а квадратный метр её площади стоит 6,6 миллиона рублей при общей площади 330 кв. м.

Ранее сообщалось о том, что вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами. Так, сейчас квадратный метр вторичного жилья в Северной столице достигает цены в 215,3 тыс. рублей.

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#санкт-петербург
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Число находящихся под завалами горняков в Амурской области выросло
Прокуратура Амурской области: под завалами шахты могут находиться 15 горняков
18 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/SIYAMA9

Под завалами шахты в Зейском муниципальном округе Амурской области могут находиться 15 человек, а не 13, как было заявлено ранее. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительным данным, оставшиеся под завалами люди находятся в живых, но на текущий момент с ними нет связи.

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#люди
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При обстреле ДНР погиб подросток
При обстреле ДНР погиб подросток, пострадали два мирных жителя
18 марта 2024, 20:55

Фото: istock / maxim4e4ek

В ДНР 18 марта в результате обстрела со стороны ВСУ погиб подросток, а еще двое мирных жителей пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Никитовском районе Горловки подросток 2008 года рождения погиб при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. В Ясиноватой мужчина 1960 года рождения был ранен при обстреле, а в населенном пункте Свободное Волновахского района мужчина 1964 года рождения получил ранения от детонации взрывоопасного предмета», — написал Пушилин .
Глава ДНР отметил, что все пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

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Фархан Хак: ООН продолжит взаимодействовать с новым правительством России
18 марта 2024, 20:49

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН продолжит взаимодействовать с новым правительством России, когда оно будет сформировано. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак, пишет ТАСС.
В понедельник 18 марта дипломату задали вопрос, намерен ли сам генеральный секретарь Антониу Гутерриш связываться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством [России] и будем дальше делать это», — сказал Фархан Хак.
Он подчеркнул, что ООН будет действовать в соответствии со «стандартными процедурами», когда российское правительство будет сформировано.

Ранее сообщалось, что МИД Германии после президентских выборов в России анонсировал, что не собирается указывать должность президента РФ Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию. Такое заявление сделал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Причина такой деятельности - непризнание Германией российских выборов легитимными.

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#оон
#владимир путин
#россия
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Путин анонсировал изменение налоговой системы в России
18 марта 2024, 19:44

Фото: сайт Кремля

На встрече с другими кандидатами в президенты 18 марта Владимир Путин рассказал о грядущих изменениях в налоговой системе Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости.
Глава государства сообщил, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе. Такие изменения, по его мнению, должны быть аккуратными и выверенными, а сама система - стабильной на протяжении как минимум шести лет. В послании к Федеральному собранию президент заявлял, что налоговое бремя следует распределить между населением более справедливо, в зависимости от уровня доходов, это касается и компаний, и физических лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме началась работа над параметрами прогрессивной налоговой системы. Президент на встрече с кандидатами на пост главы государства подчеркнул необходимость продолжения активной совместной работы в парламенте и продвижения идей, способствующих развитию России.

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#владимир путин
#налоги
#парламент
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