Глава ОСИГ Волков: Необходимо развитие высокоскоростных магистралей на Юге РФ

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Президент общественного Союза индустрии гостеприимства Сергей Волков заявил, что в настоящее время необходимо развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) на южном направлении нашей страны.
«Развивать надо и южное направление, и Восток. Сегодня время в пути поезда на Юг составляет от 18 до 30 часов, что очень долго. Авиация на помощь прийти не может, так как она там сейчас в не работает. «Сапсан» создает хорошее подспорье для развития этого региона. Сегодня Каспийский кластер и «Новая Анапа» требуют ВСМ на южном направлении», — приводит Общественная Служба Новостей слова Волкова.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
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Дан старт строительству высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург
Мелисса Тимофеева