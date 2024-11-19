В Раменском округе провели бизнес-завтрак для предпринимательниц

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Бизнес-завтрак для женщин-предпринимательниц организовала в Раменском городском округе партия «Единая Россия», участницы поделились историями успеха и обсудили пути развития бизнеса в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Раменский округ богат талантливыми людьми! Сегодня я познакомился с новыми для себя проектами. Например, Татьяна Лазарева представила запатентованную технологию удалённого люминофора в светотехнических энергосберегающих приборах. А Виктория создала уникальную школу «Кидс Дрим», где обучают детей по авторской методике. Желаю нашим женщинам успехов в развитии новых идей», — сказал первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков.Отмечается, что бизнес-завтрак был приурочен к Международному дню женского предпринимательства.
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