Глава Раменского Малышев проверил работу «Мегабака»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Пункт приёма вторичного сырья «Мегабак» посетил с рабочим визитом глава Раменского городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На площадке «Мегабак» установлены контейнеры для сбора вторсырья, при этом для бумажных и пластиков отходов предусмотрено несколько баков для разных категорий.
Площадка «Мегабак» расположена по адресу: ул. 100-й Свирской дивизии, 48. Привести туда отходы на переработку можно самостоятельно: площадка открыта со вторника пор воскресенье с девяти утра до шести вечера. Кроме того, можно заказать вывоз ненужных вещей через сайт мегабак.рф.
Эдуард Малышев сообщил, что в будущем году в округе откроют ещё как минимум одну площадку «Мегабак». В настоящее время идёт подбор локации.
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«С удивлением узнал, что, например, газеты и книги перерабатываются отдельно», — поделился Эдуард Малышев.
Площадка «Мегабак» расположена по адресу: ул. 100-й Свирской дивизии, 48. Привести туда отходы на переработку можно самостоятельно: площадка открыта со вторника пор воскресенье с девяти утра до шести вечера. Кроме того, можно заказать вывоз ненужных вещей через сайт мегабак.рф.
Эдуард Малышев сообщил, что в будущем году в округе откроют ещё как минимум одну площадку «Мегабак». В настоящее время идёт подбор локации.
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Лев Каштанов