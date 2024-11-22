Концерт певицы Натальи Герасимовой из Раменского пройдёт в театре «Градский холл» в марте

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Оперная певица Наталья Герасимова из Раменского начала подготовку к своему сольному концерту, который пройдёт в марте следующего года в Московском театре «Градский холл», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Мне хочется, чтобы опера звучала по-новому, чтобы она была доступна всем людям, чтобы они находили в ней современные звучания, а музыка на отягощала. Например, я стараюсь дать звук по-современному. Где-то пою по-эстрадному, где-то в оперной манере, но проще, чтобы люди наслаждались голосом», — рассказала Герасимова.
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