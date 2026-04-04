Сын пропавшей в тайге Усольцевой озвучил свою версию того, что случилось с его семьей
Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов озвучил свою версию случившегося с исчезнувшей семьёй. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, что Усольцевых не видели с 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.
Официальная версия пропажи семьи — несчастный случай, но причина загадочного исчезновения имеет альтернативные теории. Одна из наиболее обсуждаемых — побег за границу. Даниил Баталов подтвердил, что не исключает возможность самостоятельного перемещения родных.
«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — сказал он.Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). В конце марта глава отряда «ЛизаАлерт» объяснил, почему будут продолжаться поиски пропавшей семьи Усольцевых.