Сын пропавшей в тайге Усольцевой озвучил свою версию того, что случилось с его семьей

Сын Усольцевой Даниил уверен, что пропавшая в красноярской тайге семья могла уехать

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов озвучил свою версию случившегося с исчезнувшей семьёй. Его слова передает РИА Новости.





Напомним, что Усольцевых не видели с 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.





«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — сказал он.