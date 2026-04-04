В МИД РФ перечислили требования к будущему генсеку ООН

04 апреля 2026, 03:33

МИД России обозначил список требований к кандидату на пост генсека ООН

Россия ожидает от нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) равноудалённой позиции в конфликтных ситуациях и отказа от двойных стандартов. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в колонке для ТАСС.





Он пояснил, что список требований Москвы к будущему генсеку ООН прагматичен и основывается на здравом смысле. Человек, которому достанется этот пост, должен обеспечивать условия для здорового межгосударственного диалога, заниматься посредничеством и не примерять на себя роль судьи или верховного арбитра, которую подобная должность не предусматривает.





«Очевидная мишень»: Политолог ответил, кто должен бояться Трампа

«Всем претендентам следует признать, желательно публично, необходимость проведения «работы над ошибками» для восстановления репутации и доверия к Организации Объединенных Наций и ее секретариату», — отметил Логвинов.