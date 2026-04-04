В МИД РФ перечислили требования к будущему генсеку ООН
Россия ожидает от нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) равноудалённой позиции в конфликтных ситуациях и отказа от двойных стандартов. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в колонке для ТАСС.
Он пояснил, что список требований Москвы к будущему генсеку ООН прагматичен и основывается на здравом смысле. Человек, которому достанется этот пост, должен обеспечивать условия для здорового межгосударственного диалога, заниматься посредничеством и не примерять на себя роль судьи или верховного арбитра, которую подобная должность не предусматривает.
«Очевидная мишень»: Политолог ответил, кто должен бояться Трампа
«Всем претендентам следует признать, желательно публично, необходимость проведения «работы над ошибками» для восстановления репутации и доверия к Организации Объединенных Наций и ее секретариату», — отметил Логвинов.Он добавил, что в конфликтных ситуациях генеральному секретарю ООН необходимо оперировать нейтральной терминологией, ориентироваться на обязательные и консенсусные решения, а также избегать использования юридически несостоятельных выводов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что США не выйдут из НАТО. При этом он не исключил уменьшения размеров американского контингента или отказа от каких-либо поставок.