Глава «Роскосмоса» Баканов: человечеству нужен резервный вариант для переезда

25 августа 2026, 11:48

Дмитрий Баканов (Фото: kremlin.ru)

Человечеству необходим резервный вариант на случай глобальной природной или техногенной катастрофы. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью с автором канала «Юнашев Live» Александром Юнашевым.





По его словам, Россия продолжает развивать собственную лунную программу, в рамках которой проводятся исследовательские миссии к Луне, а также идет работа по международному проекту лунной станции, в котором участвуют Китай и еще более десяти стран.



Баканов подчеркнул, что освоение других небесных тел является необходимой перспективой для человечества. Для начала необходимо отработать технологии жизнеобеспечения на Луне, которые позже могут стать основой для создания автономной инфраструктуры за пределами Земли. Рано или поздно это случится, а пока уровень технологий не позволяет этого сделать.





«Уже нынешнее поколение может застать переход от отдельных космических экспедиций к постоянной инфраструктуре на Луне. Он также отметил, что человечеству необходим резервный вариант на случай глобальной природной или техногенной катастрофы», — добавил глава «Роскосмоса».