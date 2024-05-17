Глава «Ростеха» объяснил интерес к электрометаллургическому комбинату в Челябинске

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«Ростех» заинтересован в приобретении Челябинского электрометаллургического комбината, поскольку выпускаемая им продукция нужна для производства вооружений. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки», — объяснил глава «Ростеха».
В марте появилась информация о будущей передаче «Ростеху» ЧЭМК. Предполагается, что госкорпорация оставит себе долю в 25 процентов предприятия. Оставшиеся 75 процентов продаст. По словам Чемезова, инвесторы уже есть.
Ранее в «Ростехе» рассказали о новом варианте названия для Superjet. Чемезов допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев». В настоящее время воздушное судно выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» начали говорить после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, но выбор нового названия затянулся на 5 лет.
Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова