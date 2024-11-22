Глава штаба Раменского отделения Юнармии дала интервью на радио

Пресс-служба администрации г.о. Раменский
Начальник штаба Раменского отделения Юнармии Ирина Клещевская дала интервью для Раменского радио, в котором обсудила итоги летней работы юнармейцев Раменского городского округа и поделилась планами на новый учебный год, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, она рассказала об опыте участия юнармейцев в сборах и соревнованиях, а также о мероприятиях, направленных на помощь участникам специальной военной операции.
Ирина отметила, что даже во время каникул, юнармейцы активно участвовали в Суворовских сборах и обучении на базе воинской части в Подольске.
В интервью также обсуждалась деятельность юнармейцев по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Клещевская рассказала о сотрудничестве с различными фондами и усилиях, направленных на поддержку бойцов.
В планах юнармейцев — организация множества мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы и другим значимым датам. Основные задачи включают очистку памятников и создание информационных материалов о пионерах-героях. Также рассматривается возможность создания документальных фильмов о ветеранах.
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Ирина отметила, что даже во время каникул, юнармейцы активно участвовали в Суворовских сборах и обучении на базе воинской части в Подольске.
В интервью также обсуждалась деятельность юнармейцев по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Клещевская рассказала о сотрудничестве с различными фондами и усилиях, направленных на поддержку бойцов.
В планах юнармейцев — организация множества мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы и другим значимым датам. Основные задачи включают очистку памятников и создание информационных материалов о пионерах-героях. Также рассматривается возможность создания документальных фильмов о ветеранах.
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Дайана Хусинова