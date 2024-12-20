Глава СПЧ Фадеев изменил мнение о массовом тестировании женщин на фертильности в Москве

Валерий Фадеев (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев изменил мнение о том, чтобы массово тестировать женщин на фертильность и назвал его плюсы, сообщил РБК.
По данным издания, Валерий Фадеев приезжал московский центр женского здоровья и положительно оценил анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — его массово проводят женщинам в столице Российской Федерации. Председатель ПСЧ обратил внимание, что это стало одним из методов побуждения женщин к деторождению.
Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.
Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.
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«Он [анализ] проводился, чтобы вступить в контакт с женщинами и подтолкнуть их к рождению ребенка или к заморозке молодой яйцеклетки», — подчеркнул Валерий Фадеев.
Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.
Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.
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Ольга Енгалычева