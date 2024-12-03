Глава СПЧ словом «никак» описал ситуацию с правами человека в Чечне

Валерий Фадеев (Фото: kremlin.ru)
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев описал ход своей работы с правами человека в Чечне, об этом сообщил в беседе с РБК.
Свою работу с правами человека в северокавказской республике Валерий Фадеев описал одним словом: «Никак».
Глава Совета по правам человека уточнил, что у него нет достаточного количества ресурсов для работы в Чечне. В то же время руководство республики приглашает его приехать, отметил он.
Ранее глава СПЧ подчеркнул, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне. Валерий Фадеев полагает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.
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Глава Совета по правам человека уточнил, что у него нет достаточного количества ресурсов для работы в Чечне. В то же время руководство республики приглашает его приехать, отметил он.
«На днях меня пригласил муфтий Чечни, на это приглашение я, скорее всего, откликнусь», — обратил внимание Валерий Фадеев.
Ранее глава СПЧ подчеркнул, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне. Валерий Фадеев полагает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.
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Ольга Енгалычева