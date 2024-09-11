В СПЧ высказались за возвращение ко всеобщему призыву в армию

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Все молодые россияне должны отслужить в армии вне зависимости от состояния здоровья, считает руководитель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что через армию в настоящее время проходит лишь четверть или даже треть молодежи.
«Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале Совета.Фадеев отметил, что во время частичной мобилизации часть молодых людей уехала за рубеж.
Ранее сообщалось, что в РФ есть первое учебное пособие для изучения в школе беспилотников. Учебник выпущен совместно издательством «Просвещение» и компанией «Геоскан».
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