Глава СЖР Соловьёв предупредил об идеологии искусственного интеллекта
Технологии кардинально упростили работу журналистов в горячих точках, но информационная война против России достигла небывалого накала. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
По его словам, коллеги-военкоры теперь снимают почти всё на мобильные телефоны, а предварительный монтаж делают прямо на них. Как только появляется интернет, материал сразу отправляется в редакцию, и в операторах уже нет необходимости, пояснил он в интервью «Аргументам недели».
Для сравнения глава СЖР привёл пример работы во время войны в Югославии, когда съёмочная группа включала корреспондента и оператора с камерой весом около пятнадцати килограммов. У всех операторов тогда было искривление позвоночника, а передача материала в Москву через спутник была крайне нервной и сложной задачей.
Соловьёв подчеркнул, что искусственный интеллект значительно облегчает работу журналистов, но также отметил, что в каждый ИИ заложена определенная идеология. Он предупредил и о небывалой в истории информационной войне против России, в которой используются самые грязные технологии. Поэтому очень важно осуществлять тщательную фильтрацию информации, добавил глава СЖР.
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