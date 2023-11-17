Глава Жуковского Прохоров поздравил участковых с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров поздравил со 100-летием со дня основания участковой службы полиции уполномоченных участковых и ветеранов службы.
Как сообщила в пресс-службе администрации городского округа Жуковский «Радио 1», наряду с Прохоровым поздравил с профессиональным праздником участковых и замначальника городского ОМВД Олег Омарбеков.
Прохоров отметил сложность профессии, которая предполагает полной самоотдачи и огромной ответственности.
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Прохоров отметил сложность профессии, которая предполагает полной самоотдачи и огромной ответственности.
«От всей души желаю всем, кто обеспечивает порядок, покой и благополучие горожан, крепкого здоровья, продвижения по службе и семейного счастья. Поменьше неприятных и сложных ситуаций на работе, а если они и произойдут, чтобы вы всегда смогли найти из них достойный и правильный выход. С праздником!» — написал Прохоров в своём Telegram-канале.
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Мелисса Тимофеева