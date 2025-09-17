Главный онколог Минздрава Каприн раскрыл статистику по самым частым видам опухолей

17 сентября 2025, 02:53

Рак простаты и груди возглавили рейтинг онкозаболеваний в России

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на международном форуме «Ради жизни» представил актуальную статистику по онкологическим заболеваниям в РФ. Об этом сообщило ТАСС.