Главный онколог Минздрава Каприн раскрыл статистику по самым частым видам опухолей
Академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на международном форуме «Ради жизни» представил актуальную статистику по онкологическим заболеваниям в РФ. Об этом сообщило ТАСС.
Каприн уточнил, что у мужчин после рака простаты следуют опухоли бронхов, трахеи и лёгких, а у женщин на втором месте находится рак тела матки. Отдельно он отметил, что рак кожи остаётся наиболее часто диагностируемой формой онкологии в целом по населению, что связано с улучшением методов диагностики.
Прогресс в раннем выявлении заболеваний подтверждается цифрами: почти 64% случаев рака в России обнаруживаются на ранних стадиях, что соответствует средним европейским показателям. Это стало возможным благодаря развитию скрининговых программ и повышению осведомлённости населения.
Параллельно с озвученной статистикой идёт развитие новых методов лечения. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова подтвердила готовность российской вакцины против рака, показавшей в доклинических исследованиях эффективность 60–80% в уменьшении размеров опухолей. Первоначально её применение планируется для лечения колоректального рака и глиобластомы.
Ранее Всероссийский союз пациентов обращал внимание на системные проблемы в лечении рака простаты, включая ограниченный доступ к современным препаратам и необходимость обновления клинических рекомендаций.
Читайте также: