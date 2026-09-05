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Главный пивовар России рассказала о худшей закуске к пиву

Пивовар Копенанова назвала чрезмерно соленые снеки худшей закуской к пиву
Фото: iStock/nitrub

Главный пивовар ресторана-пивоварни SAMPO в Мурманске, обладательница титула «Главный пивовар — 2026» Наталья Копенанова рассказала, как понять, что еда к пиву подобрана неправильно. Об этом пишет «Лента.ру».



Пивовар подчеркнула, что не существует единого списка худших закусок к пиву. По мнению Копенановой, самыми неудачными являются те блюда, которые заглушают вкусовые качества напитка.

Сильно солёные закуски, избыток специй и чрезмерно острые соусы могут превратить любое пиво в средство для запивания пищи. Это особенно неразумно, если речь идёт о хорошем пиве, отметила специалист.

Ранее биолог Ирина Лялина назвала соленые огурцы и помидоры самой опасной закуской к алкоголю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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