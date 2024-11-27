Главную новогоднюю ёлку страны привезут из Подмосковья в Кремль 12 декабря

Фото: пресс-служба Управделами президента РФ
Найденную в Подмосковье главную новогоднюю ёлку страны встретят у Спасской башни Московского Кремля в полночь 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Управделами президента России.
«Мероприятие организовано под руководством Управления делами президента Российской Федерации вместе с правительством Московской области и Комитетом лесного хозяйства Подмосковья. Отбор главной новогодней ёлки страны проходил в соответствии со строгими параметрами. Это форма, объём хвои, состояние лап и внешний вид», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ель была найдена недалеко от деревни Знаменка под Можайском. Её возраст – 90 лет, высота – 25 м, диаметр ствола 60 – см, размах веток – 8 м.
Можайский городской округ уже в третий раз становится родиной главной новогодней ёлки страны.
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Лора Луганская