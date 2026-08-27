Главред ответил, в чем преимущество золотых крышек перед цветными

27 августа 2026, 22:29

Главред Туманов: золотые крышки подойдут для солений, а цветные под варенье

Фото: istockphoto/Elena Dmitrieva

Выбор крышки для домашней консервации зависит не столько от ее цвета или внешнего вида, сколько от состояния прокладки и особенностей самой заготовки. Председатель общероссийской организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов рассказал, на что обратить внимание при покупке крышек.