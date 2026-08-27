Главред ответил, в чем преимущество золотых крышек перед цветными
Выбор крышки для домашней консервации зависит не столько от ее цвета или внешнего вида, сколько от состояния прокладки и особенностей самой заготовки. Председатель общероссийской организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов рассказал, на что обратить внимание при покупке крышек.
По словам эксперта газете «Взгляд», большинство металлических крышек имеют защитное покрытие, поэтому сам цвет практически не влияет на их качество. Гораздо важнее состояние резиновой прокладки. Если она пересохла из-за длительного хранения на складе или в магазине, крышка может пропускать воздух или сорваться после закрытия банки.
В магазинах чаще всего встречаются два вида крышек — винтовые и классические накидные. Винтовые крышки, или твист-офф, закручиваются по резьбе и подходят для банок с резьбовой горловиной. Их преимуществом считается возможность использовать одну крышку несколько раз. Однако со временем металл и резьба изнашиваются, из-за чего герметичность может ухудшиться. Еще один недостаток таких крышек — сложность вскрытия. При перепаде давления они могут сильно прижаться к банке. Если пытаться открыть крышку ножом или другим острым предметом, ее можно деформировать, после чего повторное использование станет невозможным.
Классические накидные крышки СКО предназначены для банок с гладкой горловиной и закрываются при помощи специальной закаточной машинки. Они считаются надежным вариантом для длительного хранения и отличаются доступной стоимостью. При этом использование таких крышек требует определенной сноровки: резиновую прокладку можно недостаточно плотно зафиксировать или, наоборот, пережать. Однако при правильной закатке они обеспечивают надежную герметичность.
Отдельно Туманов советует обращать внимание на внутреннее покрытие крышки, а не на ее цвет. Золотистые крышки обычно имеют пищевой лак, защищающий металл от воздействия кислоты и соли. Поэтому их можно использовать для маринованных овощей, солений, кислых компотов и других заготовок с уксусом или рассолом.
Цветные крышки также могут подходить для таких продуктов, если внутри они покрыты защитным лаком. Если же внутренней лакировки нет, их лучше использовать для нейтральных заготовок, например варенья с высоким содержанием сахара. При контакте с кислотой или солью непокрытый металл может начать окисляться и ржаветь.
Таким образом, при выборе крышки для домашних заготовок прежде всего стоит проверить свежесть прокладки и наличие защитного покрытия. При соблюдении технологии консервации оба основных типа крышек способны надежно сохранять продукты в течение сезона.
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